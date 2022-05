Foi através da sua página de Instagram que Carolina Deslandes partilhou com os fãs uma história marcante.

Junto de uma nova fotografia, a cantora começou por dizer: "Hoje em dia, quando as pessoas se cruzam comigo, abraçam-me mesmo. Já não há aquela coisa de passar e pedir uma foto impessoal (é muito muito raro). É mesmo um encontro. Como se eu fosse uma amiga de família ou do campo de férias que não vêem há muitos anos e de quem têm muitas saudades. E eu fico automaticamente igual. É impressionante o quanto precisamos uns dos outros, não é?".

De seguida, contou um episódio marcante que aconteceu numa ida ao supermercado.

"No outro dia dei por mim abraçada a uma senhora no corredor dos detergentes, e estávamos as duas a chorar. 'Eu estive em coma e quando acordei a primeira coisa que vi foi a sua imagem na televisão a cantar. Parecia que me estava a chamar para a vida'. Não sei como é que tive tanta sorte de poder fazer isto da vida. De poder cruzar-me com histórias incríveis e pessoas novas todos os dias. Queria só dizer que sou muito grata", partilhou.

