Dias depois de ter sido novamente pai, e após a notícia se ter tornado pública, A$AP Rocky foi visto em público pela primeira vez.

O rapper, de 34 anos, foi fotografado a de sorriso no rosto a caminho de um estúdio em Los Angeles esta segunda-feira, de acordo com a People. As imagens do artista estão também a circular nas redes sociais. Veja abaixo.

De recordar que o casal tem ainda em comum o filho RZA Athelston, de 15 meses. O segundo bebé nasceu no início de agosto.

