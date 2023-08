Depois de ter sido confirmado por fontes que Rihanna e A$AP Rocky foram recentemente pais pela segunda vez, agora a People relata novas declarações sobre o quanto a cantora está feliz.

Uma fonte contou à revista que "Rihanna sente que a sua família agora está completa" e "é algo que ela sempre quis".

De recordar que foi durante o espetáculo da cantora no Super Bowl LVII que anunciaram a segunda gravidez. O casal, segundo o TMZ, deu as boas-vindas a mais um menino no início de agosto. Ambos são já pais de RZA, de 15 meses.