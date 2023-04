Está imparável a onda de apoio a Maria Botelho Moniz depois de a apresentadora ter sido alvo de um texto de opinião, partilhado pelo Correio da Manhã, tendo por base críticas à sua forma física.

O noivo da apresentadora, Pedro Bianchi Prata, resolveu ao cair da noite de segunda-feira reagir a toda a polémica.

O piloto de motas dedicou à cara-metade uma mensagem especial de força.

"Na vida tudo se consegue com muito trabalho e dedicação. E por mais que sejas o melhor, naquilo que fazes, há sempre alguém que te quer deitar a baixo. A essas pessoas dizemos 'não vão conseguir'", começou por realçar.

"Tu és demais, Maria Botelho Moniz. És a melhor das melhores", completou.

O rosto do programa das manhãs da TVI mostrou-se de coração cheio com a mensagem do namorado. Maria comentou a partilha com um emoji em forma de coração.

