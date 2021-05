Ficou disponível esta quinta-feira, na HBO, o tão aguardado episódio especial da série 'Friends' - uma reunião do elenco conduzida pelo apresentador James Corden. Foi precisamente neste encontro (marcado por muita nostalgia) que se ficaram a saber algumas curiosidades até agora desconhecidas do grande público.

Uma delas prende-se com a participação de Jennifer Aniston, que dava vida a Rachel Green. A verdade é que a atriz quase ficou fora do elenco. Isto porque na altura em que foi convidada já estava a gravar uma outra sitcom, a 'Muddling Through'.

Jennifer recordou que na altura gostou tanto de gravar os três primeiros episódios de 'Friends' e ficou tão ligada aos atores - Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry - que pediu ao realizador da outra série para abandonar no projeto.

