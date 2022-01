Em casa de Luís Filipe Borges o ambiente foi de festa este fim de semana. Isto porque o filho do humorista, Tomé, comemorou o primeiro aniversário.

O menino fez anos no dia 11 de janeiro, mas a data foi celebrada no fim de semana.

O momento especial foi destacado na página de Instagram do pai 'babado'. "Primeira festa do garoto", disse na legenda de uma fotografia que mostra o bolo de aniversário com algumas fotografias do menino penduradas na parede.

