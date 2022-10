O dia 13 de outubro será para sempre especial para Lili Caneças. A mãe da famosa socialite fazia anos neste dia, tal como a própria lembrou esta quinta-feira através de uma emotiva partilha na rede social Instagram.

"A minha mãe nasceu a 13 de outubro, nunca soube em que ano… Detestava dizer a idade e tinha os documentos escondidos, era devota de N.S. de Fátima (13 outubro, data da última aparição)", começou por contar, 'apresentando' a mãe aos seguidores.

"Foi apaixonada toda a vida pelo meu pai, que era lindo, e casaram neste dia 13 de outubro, para que nossa Senhora os protegesse, na Sé Velha em Coimbra… Foi a pessoa que mais me amou, era pianista clássica e tocava os noturnos de Chopin só para mim", continuou, juntando às suas palavras uma fotografia antiga do casamento dos pais.

"Quando morreu eu tinha 30 anos, metade de mim morreu com ela. Se não fosse pelos meus filhos, não tinha querido viver mais. Hoje sei que estão a viver a sua história de Amor num lugar paradisíaco e a força que eu tenho tido para continuar a vida, como se a minha história fosse um conto de fadas, vem da minha mãe que me continua a proteger, a iluminar e a mostrar o caminho", completou Lili, atualmente com 78 anos.