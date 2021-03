O programa 'A Máscara' não teve esta semana nenhuma revelação. Tal como habitual, o formato foi para o ar ao domingo e perante o espanto dos espetadores entendeu-se até de à 01h30 da madrugada.

Neste primeira semifinal, apenas foi escolhido uma das máscaras que estará na final: o Coelho. Na Próxima semana ficamos a saber quem será o outro finalista, através de um duelo entre Coruja e Lobo.

Os espetadores ficaram desapontados com o facto de nenhum mascarado ter sido revelado, com o estender do horário daquele que consideram ser "um programa familiar" e ainda com o facto de grande parte do formato ter sido marcado por muitas repetições - uma vez que estiveram em palco antigos participantes.

"É uma pena um programa tão giro ter um final chato, a repetição de todas as actuações dos finalistas é completamente desnecessária", começa por alertar uma seguidora.

"Não era suposto ser hoje um desmascarado, que é a semi-final? Que se passa?", questiona outra.

"Esperava uma revelação de máscara" ou "mas que seeeeeeeca! Duas horas e tal a encher chouriços", são outros dos comentários que revelam desagrado.

"Que raio de programa o de hoje. Gosto muito de ver a máscara, mas assim não. A repetir tudo?", lamenta um outro internauta.

"Continuo sem perceber como é que um programa familiar está a dar à 01h30 da madrugada de um domingo", pode ainda ler-se entre as mensagens do público.

"Daniel Oliveira, sugiro que leia os comentários... a vossa guerrilha de audiências é um desrespeito aos telespectadores. Lembre-se disso", aponta ainda uma espetadora.

Leia Também: BB: Bernardina sai, as farpas das famílias e a 'boca' de Teresa Guilherme