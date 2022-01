Michaela Jaé Rodriguez foi a grande protagonista da 79.ª edição dos Globos de Ouro. A atriz arrecadou o prémio de Melhor Atriz em série de drama na cerimónia, que este ano decorreu de forma diferente: à porta fechada e sem qualquer live stream.

Michaela Jaé Rodriguez viu o seu talento ser reconhecido pelo papel de Blanca Evangelista na série 'Pose', da FX, e desta forma tornou-se a primeira atriz transgénero da história a receber um Globo de Ouro.

Através da sua conta oficial de Instagram, Michaela Jaé Rodriguez reagiu à conquista com uma mensagem dedicada aos muitos jovens talentosos que, tal como ela, tentam vingar no mundo das artes.

A artista começou por considerar o prémio "um presente de aniversário incrível", já que chegou poucos dias depois de ter completado (a 7 de janeiro) 31 anos de vida.

"Esta é a porta que abrirá outras portas para muitos outros jovens talentosos. Conseguirão ver que é mais do que possível. Conseguirão ver uma jovem negra, latina, de Newark, Nova Jersey, que tinha um sonho, mudar as mentes dos outros COM AMOR. O AMOR VENCE. Aos meus bebés LGBTQAI, a porta está aberta, agora cheguem às estrelas", lê-se na inspiradora mensagem.

Por fim, uma mensagem às restantes nomeadas ao Globo de Ouro nesta categoria: "Para as nomeadas, somos rainhas. Estou muito feliz por dividir este espaço com vocês! Cada uma de vocês, mulheres, é fenomenal".

Michaela Jaé Rodriguez, importa recordar, já feito história no início do ano ao tornar-se a primeira atriz transexual nomeada ao Emmy numa categoria de destaque.

