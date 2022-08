Os últimos dois anos de Helena Coelho foram uma verdadeira montanha russa de emoções. Através de um vídeo que publicou na sua página oficial de Instagram, a influenciadora falou sobre as mudanças que experienciou no seu corpo.

"Há anos que queria gostar mais daquilo que via ao espelho, mas todas as desculpas eram mais fortes", refere.

"Em 2020 surgiu o convite de ser capa da Women’s Health, o foco foi irrepreensível e obviamente os resultados chegaram", recorda.

"Duas semanas depois de ter conseguido o meu objetivo físico engravidei. Na gravidez não me adorava ver ao espelho, não me reconhecia a 100%, fazia exercício, até me alimentava bem, mas mesmo assim engordei 15 quilos", continua.

"Voltei à minha alimentação correta e saudável, os resultados começaram a aparecer, a motivação voltou e voltei ainda mais a honrar esta máquina que é o nosso corpo", completa.

Várias seguidores elogiaram Helena notando que esta é uma inspiração para muitas mulheres.

Veja o vídeo: