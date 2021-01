Beyoncé não deixou passar em branco o aniversário da mãe, Tina Knowles, que completou 67 anos logo ao início da semana, 4 de janeiro.

No Instagram, a cantora prestou uma carinhosa homenagem à mãe, onde recordou uma fotografia antiga da mesma.

"Feliz aniversário para a minha amada matriarca! És a minha rainha, o meu coração, a minha força. És a minha inspiração. Espero que tenhas tudo o que desejas na tua vida. Mamã, amo-te profundamente", escreveu.

De recordar ainda que Tina Knowles é também mãe de Solange Knowles.

