A princesa Kate Middleton já deslumbrou em várias ocasiões com as tiaras com que se surgiu em público, contudo, uma das mais memoráveis foi quando usou uma tiara que pertencia à sogra, a princesa Diana.

Falamos de uma das peças mais icónicas popularizadas por Lady Di, nomeadamente, a Queen Mary's Lover's Knot Tiara, que inclui diamantes e pérolas.

A rainha Isabel II terá emprestado a tiara a Diana como presente de casamento quando esta deu o nó com o príncipe Carlos, em 1981. Apesar de ter optado por outra no enlace, Diana acabou por usar a peça em eventos importantes, como a abertura do Centro Cultural de Hong Kong, em 1989.

Entretanto, conforme nota a revista Hello, a tiara foi emprestada à princesa Kate Middleton.

Vale recordar que a peça foi oferecida à nora do rei George III, a princesa Augusta of Hesse-Kassel, como presente de casamento, em 1818.

Entretanto passou de geração em geração, até chegar à rainha Mary, que pediu para fazer uma cópia da mesma em 1913. Esta acabou por ser herdada pela rainha Isabel II.

