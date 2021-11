Tânia Ribas de Oliveira desafiou Clemente para uma brincadeira a ser transmitida no seu programa da RTP - 'A Nossa Tarde'. No vídeo em questão, a apresentadora interpretava uma princesa que se encontrava com um rei... o rei Clemente.

No entanto, conforme desvendou a apresentadora, a gravação do momento não foi fácil. Isto porque o artista enganou-se várias vezes numa das deixas.

Veja de seguida os enganos que geraram diversas gargalhadas...

