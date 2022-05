George Clooney pode bem ser o tipo mais 'cool' de Hollywood. O ator está a aproximar-se dos 60, mas não parece nada, a avaliar pela sua aparência e carreira. Um dos seus feitos mais impressionantes é a sua continuada relevância na indústria. Clooney começou a brilhar ainda durante os anos 80, em pequenos papéis na televisão. O ator deu os primeiros passos em 'Serviço de Urgência', série que foi transmitida durante apenas um ano. Seguiu-se um papel em 'A Arma Secreta de Tara' (1988), um filme de culto dentro do género da comédia e terror.

Clooney percorreu um longo caminho desde então: é atualmente um dos protagonistas mais bem pagos de Hollywood, e os seus filmes faturaram quase dois mil milhões de dólares nas bilheteiras. Mas como passou Clooney de 'A Arma Secreta de Tara' para estar a contar milhões?

Em 1994, conseguiu um papel de destaque no drama médico 'Serviço de Urgência'. No papel de Doug Ross, Clooney recebeu nomeações para Emmys e Globos de Ouro, mas nunca venceu, perdendo mesmo para o coprotagonista Anthony Edwards. Passou então para o grande ecrã, com o seu primeiro papel importante em Hollywood na comédia de terror 'Aberto Até de Madrugada'.

Seguiram-se vários sucessos de bilheteira, com filmes como 'Tempestade Perfeita' e 'Irmão, Onde Estás?'. No entanto, o melhor ainda estava por vir, com um papel num 'remake' de 'Ocean's Eleven'. Tornou-se o filme de maior sucesso de Clooney enquanto protagonista, faturando mais de 450 milhões de dólares em todo o mundo. E depois, claro, surgiram as sequelas e foi só sucesso daí em diante. Se ficou impressionado(a) com a sua atuação em 'Nas Nuvens' e 'O Fantástico Senhor Raposo', então talvez 'Os Descendentes' e 'Gravidade' tenham chamado a sua atenção.

Mas Clooney não ganha apenas dinheiro na TV e no cinema. Em 2013, o ator fundou uma das marcas que mais está a crescer no mundo atualmente. A Casamigos foi fundada com a intenção de tornar a tequila "acessível a todos", de acordo com o cofundador Rande Gerber. "O George não precisa do dinheiro, eu não precisava, [Mike Meldman] não precisava — não foi a razão por trás do lançamento de uma tequila. Queríamos que todos pudessem bebê-la, e que não fosse uma coisa exclusiva.

Se tem inveja de George Clooney, não o(a) culpamos. Mas porque não inspirar-se antes neste ícone e descobrir como ele chegou a este patamar de fortuna? Clique para descobrir como Clooney ganhou os seus milhões.

Leia Também: Look da Semana: Os vestidos elegantíssimos de Amal Clooney