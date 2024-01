Nicolau Breyner morreu há oito anos, contudo, a sua memória nunca será esquecida e permanecerá através do seu talento para o mundo das artes. Manuel Luís Goucha evidenciou precisamente isto durante uma conversa com Mafalda Bessa, ex-companheira do artista, que esteve ontem, 11 de janeiro, no seu programa da TVI.

No final da entrevista, o apresentador deixou a seguinte mensagem:

"As pessoas só morrem quando são esquecidas e os artistas que se vão libertando da lei da morte, como diria Camões, por obras valorosas - e a lei da morte é o esquecimento - nunca mais serão esquecidos.

Basta ir à Internet, basta ir à RTP arquivos e vão encontrar centenas de registos de um homem que nos fez rir, que nos fez pensar, que cantava, que representava, realizava, que escrevia e que era bom.

Pois então que viva Nicolau Breyner!".

Veja o momento.

Recorde-se que Nicolau Breyner morreu no dia 14 de março de 2016.