Madalena Aragão usou a sua conta no Instagram na noite desta sexta-feira, dia 5, para mostrar um conjunto de fotografias nas quais aparece elegante.

A atriz esteve a jantar com um grupo de amigos e publicou imagens desse momento de convívio, nas quais aparece com um minivestido preto, apenas com um alça, uma peça que tem também abertura nas costas.

Pelos elogios que recebeu nos comentários da publicação, o visual parece ter agradado aos fãs.

"Perfeita", "uma princesa" e "a mais linda de todas" são algumas das mensagens deixadas pelos seguidores da atriz.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Madalena Aragão felicita o seu 'amor do pequeno ecrã'