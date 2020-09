Colocou de parte a carreira no direito para se aventurar no mundo da moda, onde se viria a tornar um verdadeiro ícone. Os anos de 80 e 90 foram de grande mediatismo para Monica Bellucci, que ao destacar-se na indústria da alta costura conseguiu abriu portas para uma carreira sumarenta no cinema.

Foi musa de marcas como a Dolce & Gabbana, desfilou nas maiores semanas da moda e deu verdadeiras lições de estilo com as aparições em passadeiras vermelhas.

No cinema, a sua beleza e talento conquistaram a Europa e Hollywood, valendo-lhe a participação em produções como 'Matrix' e '007 Spectre'.

Celebra esta quarta-feira, 30 de setembro, 56 anos uma das mais aclamadas figuras das passerelles e do grande ecrã.

