Iñaki Urdangarin e a companheira, Ainhoa Armentia, foram esta quarta-feira, dia 18 de outubro, capa da revista Semana.

Os caminhos profissionais do casal voltam a cruzar-se, uma vez que os dois advogados começaram a trabalhar para uma pequena construtora nas imediações de Vitoria, onde residem.

De recordar que foi precisamente em contexto de trabalho que os dois se cruzaram pela primeira vez, quando trabalhavam no mesmo escritório de advogados, tendo a relação - na altura extraconjugal - do casal sido exposta em janeiro de 2022, quando foram 'apanhados' a passear de mãos dadas na praia.

A publicação dessas fotografias levou ao fim do casamento de Iñaki com a infanta Cristina - encontrando-se ainda em processo de divórcio - e também ao fim do casamento de Ainhoa Armentia. Desde então, os dois advogados estão juntos.

Leia Também: Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: Todos os pormenores do divórcio