"Hoje a Cristina entrevistou-me em casa. Pouquíssimas pessoas entram em minha casa": foi desta forma que Cláudio Ramos começou por falar da entrevista que deu a Cristina Ferreira a qual, com certeza, lhe ficará para sempre gravada na memória.

"Uma conversa especial para passar um dia destes e da qual falaremos no dia certo", nota, contando depois uma curiosidade aos seus admiradores.

"Hoje o Facebook lembrou-me que há exactamente 7 anos, sem nunca nos termos visto pessoalmente e com zero intimidade a Cristina escrevia, a propósito do lançamento de um novo livro meu, palavras bonitas no seu blog. Eu sou pouco dado a coincidências. Acho que é a vida a saber o que faz", completou.

Recorde-se que Cláudio foi um dos entrevistados de Cristina. Maria Botelho Moniz e Manuel Luís Goucha foram os outros dois visados.

