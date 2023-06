Carla Baía declarou-se publicamente ao marido, o designer de interiores Rahim Samcher.

"Hoje é o dia dele! Do pai do meu filho, do meu melhor amigo, daquele que cuida de todos, do meu marido", começou por escrever, assinalando o aniversário da cara-metade.

"Parabéns, meu amor. Amo-te muito", disse ainda, referindo-se ao designer de interiores indiano com quem oficializou a relação em julho de 2019.

Carla Baía, atualmente com 51 anos, e Rahim Samcher foram pais de Noah em janeiro deste ano. O bebé é o terceiro filho da relações públicas, que é mãe de Tiago e Diana, resultado do antigo casamento com João Vieira Pinto, de quem tem já vários netos.

