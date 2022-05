Luísa Castel-Branco mostrou o seu lado mais romântico através de uma publicação que fez hoje na sua conta de Instagram.

A comentadora partilhou com os seguidores um retrato no qual surge com o companheiro, Francisco Colaço.

Na legenda da partilha, Luísa evidenciou os muitos anos que completam a sua união: “Nós os dois. Há 27 anos”.



