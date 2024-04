"10 meses sem ti… Partiste, mas não foste só, um pedaço de mim, de nós, partiu contigo...". Desta forma iniciou Zita Favretto um novo texto que assinala mais um mês passado sem a companhia de Luís Aleluia, o ator que morreu no passado dia 23 de junho.

A produtora partilhou uma fotografia da homenagem feita pela Câmara Municipal de Benavente ao ator, que gravou o seu nome numa laje localizada numa das ruas da cidade, e voltou a assumir a tristeza que sente: "Choro, por tudo o que não tivemos a chance de chegar a realizar, falta-nos o calor do teu abraço, o teu olhar enternecido… Os piores momentos que vivo com a tua ausência são quando me deparo com algo e que de forma inusitada quero partilhar contigo e sou esmagada com a triste realidade…".

"Sem ti, o meu mundo ficou mais restrito, meu sorriso é triste e os meus olhos perderam o brilho. A saudade profunda, é a forma de amar que encontrei para me sentir mais perto de ti. A maior perda na vida é a que morre dentro de nós enquanto vivermos. Somente a fé de um dia te voltar a encontrar me encoraja a manter-me de pé", acrescentou depois Zita, que por fim referiu que também os filhos sentem muita falta do pai.

"Há coisas que o tempo ou a ausência física não desfazem, entre elas está o meu amor por ti. Eu e os meninos continuamos a sentir muito a tua falta, mesmo sentindo que estás e estarás para sempre a olhar por nós. Até já, até sempre, meu amor, nossa luz…", completou. Leia abaixo o texto completo.

