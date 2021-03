Tânia Ribas de Oliveira homenageou Maria José Valério com o look escolhido para apresentar mais uma emissão do programa 'A Nossa Tarde'.

A apresentadora surgiu com um visual composto por umas calças escuras, uma blusa verde e sapatos de salto alto da mesma cor.

"Hoje, só poderia ir de verde", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram, onde destaca o referido look.

Veja ainda na galeria outra fotografia de Tânia Ribas que mostra o visual completo.

Recorde-se que Maria José Valério morreu esta quarta-feira, vítima de Covid-19. Tinha 87 anos.

