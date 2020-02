Na noite deste domingo, o Teatro Dobly, em Los Angeles, recebeu as maiores estrelas de Hollywood para a 92.ª edição da entrega dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A passadeira vermelha ficou marcada pelos mais vistos looks e alguns deles ganharam destaque também em cima do palco.

Na galeria vai poder recordar os visuais dos vencedores da noite: Laura Dern (Melhor Atriz Secundária, 'Marriage Story'); Brad Pitt, (Melhor Ator Secundário, 'Once Upon a Time... in Hollywood'); Renée Zellweger (Melhor Atriz, 'Judy'); Joaquin Phoenix (Melhor Ator, 'Joker') e Elton John (Melhor Música, '(I'm Gonna) Love Me Again' do filme 'Rocketman').

Será que também no estilo saem vitoriosos?

