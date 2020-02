Cristina Ferreira escolheu esta terça-feira para apresentar o seu programa das manhãs da SIC um visual que combina na perfeição o clássico casual chic.

A apresentadora optou por umas calças de ganga combinadas com um casaco biker de padrão pele de cobra, mas foram os sapatos que decidiu conjugar com as restantes peças a dar um toque especial ao modelito.

Tratam-se de uns elegantes sapatos de cor azul petróleo, oferecidos por Manuel Luís Goucha quando Cristina celebrou 40 anos.

