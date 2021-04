Os Screen Actors Guild Awards 2021, cerimónia de entrega de prémios do cinema promovida pelo Sindicato de Atores de Hollywood, foram este ano adaptado à pandemia de Covid-19. Tal como tem acontecido com grande parte dos eventos do género, a gala decorreu exclusivamente de forma digital.

Os convidados e premiados não tiveram oportunidade de desfilar para os fotógrafos com os looks escolhidos para a ocasião, mas não deixou de se estender uma passadeira vermelha digital por onde todos quiseram passar exibindo no sofá das suas casas, onde assistiram a mais de uma hora de gala, 'modelitos' elegantes e cheios de classe.

Espreite a galeria para ver os melhores looks dos SAG Awards 2021.

Leia Também: "Poderosa": Cristina dispensa o salto alto e brilha de vestido curto