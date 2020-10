Na manhã desta quarta-feira, dia 7, a rainha Letizia esteve no Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Santiago, em Santigo de Compostela, e para a ocasião optou por reciclar uma saia que estreou no início de 2019.

A peça, da marca Massimo Dutti, destaca-se pelo corte assimétrico e o padrão xadrez e a monarca combinou-a com peças básicas, dando provas da sua elegância num look intemporal.

Curioso? Veja em detalhe na galeria.

