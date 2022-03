Fátima Lopes viveu esta semana um momento especial com a apresentação do seu novo programa na SIC, o 'Caixa Mágica', que estreia já este domingo, dia 27.

No evento de promoção à imprensa, a apresentadora quis mostrar-se na faceta mais elegante e elegeu um visual da marca Elisabetta Franchi, uma das favoritas de personalidades como Cristina Ferreira e Carolina Patrocínio.

Muito elogiado nas redes sociais, o look não é, de certo, acessível a todas as carteira, uma vez que a blusa custa 321 euros e as calças 353 euros.

Leia Também: Fátima Lopes sobre o seu novo programa: "Histórias de gente feliz"