Diana, a cadela de Priyanka Chopra, é para a atriz uma verdadeira 'cãopanheira' e a cumplicidade entre ambas tornou-se ainda mais notória numa publicação realizada esta segunda-feira.

A mulher de Nick Jonas encantou os fãs ao aparecer vestida a combinar com a cadela - ambas com peças com padrão zebra.

Curioso para ver? Clique na galeria e espreite este e outros momentos que enterneceram o Instagram.

