A tão desejada 94.ª cerimónia dos Óscares terá lugar no dia 28 de março e, como sempre, serão várias as estrelas que brilharão na passadeira vermelha do evento com looks incríveis.

Enquanto a cerimónia não chega, que tal dar uma vista de olhos aos vestidos mais caros que já foram usados nas anteriores edições? Sabia que uma celebridade usou um vestido avaliado em quatro milhões de dólares?

Clique na galeria e surpreenda-se com os vestidos mais caros da história dos Óscares.