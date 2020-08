Estreia na noite deste domingo, dia 30, 'O noivo é que sabe', o novo programa da SIC que põe à prova as capacidades dos homens na organização do casamento. Cláudia Vieira é a apresentadora e decidiu desvendar antecipadamente, nas suas redes sociais, um dos looks que usou nas gravações.

Trata-se de um visual 'boho chic', composto por um vestido branco assimétrico, com renda na parte de baixo, e botas estilo cowboy, com detalhes em branco.

A combinação, da stylist Gabriela Pinheiro, que há vários anos acompanha Cláudia Vieira, teve o selo de aprovação dos seguidores da apresentadora.

Confira abaixo e diga-nos se aprova.

