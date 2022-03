Na Jamaica, Kate Middleton e o príncipe William tiveram a oportunidade de conhecer esta quarta-feira, dia 23, o bairro de Trenchtown, de onde viveu Bob Marley.

Para a ocasião, Kate quis estar confortável e escolheu um visual menos formal, porém cheio de feminilidade.

A duquesa encantou com um vestido colorido e sustentável que, segundo a Vanitatis, é da marca Willow Hilson e uma estreia no armário do Kate. A peça, 100% algodão, tem um modelo inspirado na moda dos anos 50.

Veja na galeria.

