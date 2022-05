Blake Lively foi uma das celebridades que mais deu nas vistas na cerimónia da Met Gala, que aconteceu hoje, 2 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

Para a ocasião, a mulher de Ryan Reynolds escolheu um vestido assinado por Versace, numa homenagem à Estátua da Liberdade.

Quando estava a subir a famosa escadaria, onde as estrelas posam, com a ajuda de três assistentes foi removida a primeira camada do vestido, nomeadamente a do laço, revelando assim uma outra com um estilo diferente, azulado, inspirado na oxidação da própria estátua.

Veja as imagens na galeria.

