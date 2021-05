Maria Cerqueira Gomes é um dos rostos da televisão que mais se destaca no que à moda diz respeito. Atenta às tendências, a apresentadora consegue combinar as peças que estão em voga com a sua clássica e admirável elegância.

O rosto do programa 'Em Família', que apresenta ao lado de Rúben Rua, completa 38 anos de vida esta sexta-feira, dia 28 de maio, data que resolvemos assinalar destacando 38 dos seus melhores looks.

Espreite a galeria e deixe-se inspirar pelos visuais usados por Maria Cerqueira Gomes.

