Os que achavam que Kim Kardashian não conseguia voltar a surpreender com as escolhas dos seus looks têm agora motivos de espanto. A socialite conseguiu deixar tudo e todos de boca aberta aberta com a escolha do visual que usou para o tradicional baile Met Gala 2021.

Kim apareceu com um look totalmente de cabedal, vestindo-se dos pés à cabeça. E quando dizemos cabeça referimo-nos ao facto de a empresária ter surgido com a cara totalmente tapada por um capuz.

As imagens do visual, que marcou pela excentricidade, foram partilhadas pela própria na sua conta oficial de Instagram. Espreite a galeria para vê-las.

