Kate Middleton e o príncipe William voltaram a marcar presença nas comemorações do St Patrick's Day, o feriado irlandês que assinala a morte do santo padroeiro.

Os duques estiveram num ato oficial que decorreu em Aldershot, na Inglaterra, para assistirem a uma parada das tropas do Exército britânico.

Kate Middleton apareceu encantadora com um look estilo militar em verde, como manda a tradição, ao usar um sobretudo da marca Laura Green London. Para rematar, um chapéu da Lock & Co.

