As célebres Garden Party - evento que representa o reconhecimento da família real a quem serve as suas comunidades - regressaram aos jardins do Palácio de Buckingham este mês, com o príncipe Carlos como anfitrião, e esta quarta-feira a tradição voltou a cumprir-se, desta vez pela mão do príncipe Eduardo.

Quem também fez questão de marcar presença foi Kate Middleton, que conquistou todas as atenções com um visual primaveril e cheio de feminilidade.

A duquesa surgiu com um encantador vestido cor de rosa, da assinatura da designer Emilia Wickstead, e um chapéu a combinar, de Jane Taylor.

Com a ausência da rainha Isabel II, que tem estado mais reservada da vida pública, foi a mulher do príncipe William quem esteve sob as luzes dos holofotes. Veja as imagens na galeria.

