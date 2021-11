Jennifer Lopez foi uma das artistas que subiu ao palco dos American Music Awards, na noite deste domingo, para uma atuação e conquistou todas as atenções pela escolha do visual.

Para interpretar o tema 'On My Way', a artista, de 52 anos, surpreendeu ao aparecer vestida de noiva - um visual escolhido a pensar no seu próximo filme, 'Marry Me'.

J.Lo começou a atuação com um modelito preto, mas rapidamente mudou para o look romântico. Veja abaixo.

