Depois de uma tarde divertida a bordo de um iate, a festa continua noite dentro. E na última noite dos seus 43 anos, Cristina Ferreira 'deu tudo' na escolha do visual.

Nas redes sociais, a estrela da TVI deu a conhecer o look para o jantar que assinala a contagem decrescente para o seu 44.º aniversário e surpreendeu ao surgir com um sutiã 'bordado' a diamantes. Uma peça vistosa e sensual que conjugou com básicos - calças brancas e blazer preto.

Ao revelar o último look antes de soprar as velas, a apresentadora partilhou ainda algumas imagens em que surge na companhia de Ruben Rua.

Veja na galeria.

