Isis Valverde assistiu de perto a mais um desfile da Semana da Moda de Paris, mais precisamente ao da Marine Serre, na passada sexta-feira, 4 de março.

Para o desfile, relata a revista Quem, a atriz brasileira usou um look que custo mais de três mil euros.

"Acompanhar o desfile da coleção Hard Drive da Marine Serre foi como estar dentro de um atelier e ver o processo de criação, do corte à costura. Foi lindo ver uma coleção tão diversa e coesa ao mesmo tempo. Uma estética punk, com makes mais elaboradas. As joias piscavam. Foi uma coleção muito contemporânea e forte", disse Isis Valverde.

No Instagram, a atriz brasileira destacou este momento. Veja na publicação abaixo:

