Rihanna continua a dar nas vistas com os visuais que escolhe para usar nesta nova fase da sua vida, mantendo-se fiel ao inconfundível estilo.

Ainda na passada sexta-feira, a cantora - que se prepara para ser mãe do primeiro filho com o rapper A$AP Rocky - chamou a atenção com um macacão azul turquesa com uma abertura na zona da barriga e decotado, da Stella McCartney. De acordo com o Page Six, o visual foi escolhido para usar em Paris, durante a Semana da Moda de Paris.

No Instagram, Rihanna partilhou algumas fotografia onde aparece a usar o referido visual, tendo recebido várias carinhosas mensagens. "És perfeita", pode ler-se entre as muitas reações.

Leia Também: Descubra como Rihanna gasta a sua incrível fortuna