Foi há cerca de duas semanas que Meghan Markle viajou para o Canadá, na companhia do filho, Archie, enquanto o príncipe Harry resolvia o futuro do casal no Reino Unido. Afastada dos holofotes, a antiga atriz está a desfrutar de um estilo de vida mais descontraído e as escolhas dos looks assim o provam.

Esta semana, ao ser apanhada pelas lentes dos paparazzi, Meghan foi vista com o mesmo calçado que usava quando ainda era atriz na série 'Suits'.

Tratam-se de umas botas da marca Kamik. São o modelo Sienna e destacam-se por serem de cano alto, castanhas com atacadores amarelos e repletas de pêlo no interior.

Uma escolha com a qual Meghan Markle já foi vista em diversos momentos e que mostra que estas são as suas peças de eleição para os dias mais frios.

