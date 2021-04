Cristina Ferreira começou o dia cedo nos estúdios de 'Cristina ComVida', tal como revelou a própria ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia do primeiro look desta quinta-feira.

A apresentadora encantou os seguidores ao usar um conjunto que combina calças e camisola de malha em branco e com alguns pormenores de contraste pretos.

Tratam-se de peças da marca de luxo Elisabetta Franchi, ideias para um visual que combina na perfeição o estilo descontraído mas com um toque chique.

Para os que adorariam ter um look igual ao de Cristina, importa referir que as peças não são para todos os bolsos. A camisola usada pela apresentadora está à venda no site da marca por 278 euros, já as calças custam 289 euros. No total, este look vale 567 euros.

Na legenda da publicação, Cristina brincou com os fãs escrevendo: "Da série, acordei assim".

