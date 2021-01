Cristina Ferreira voltou na tarde desta terça-feira, dia 26 de janeiro, às gravações do seu novo programa da TVI: 'All Together Now'. E com direito a uma inesperada mudança de visual.

"Mudança... programa novo. 'All Together Now'", anuncia a apresentadora na legenda de uma fotografia onde se mostra à porta do Altice Arena, onde será gravado o seu novo programa, e revela o resultado desta mudança.

Cristina disse 'adeus' ao cabelo curto e colocou longas extensões. A apresentadora tem agora um verdadeiro cabelão.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: "Lembro-me de em plena adolescência me dizerem que aos 18 já podia votar"