Vanessa Oliveira decidiu que depois de deixar de amamentar a sua segunda filha, Diana, que nasceu em novembro de 2019, daria início a um plano alimentar com vista a perder o peso que ganhou durante a gravidez. Com esforço e dedicação, a apresentadora perdeu 15 quilos em apenas cinco meses e voltou à sua forma física habitual.

Duas semanas depois de ter partilhado com os seus seguidores a sua perda de peso, Vanessa mostra-se agora mais confiante que nunca nos looks escolhidos para as emissões em direto pelas quais dá a cara na RTP.

Vestidos curtos e looks justos ao corpo voltaram a fazer parte das suas escolhas.

Confira a galeria para ver os visuais com os quais Vanessa Oliveira brilha no pequeno ecrã.

