Desenvolvidos em torno de castelos, templos religiosos, fortificações militares, canais ou montanhas, cativam os que os visitam com pormenores arquitetónicos surpreendentes. Em muitos deles, os traços do passado convivem hoje com lojas, cafés, restaurantes e museus modernos.

Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram