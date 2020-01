Delft. O que ver, o que fazer e onde dormir na cidade que se assemelha a uma miniatura de Amesterdão

Muitos dos habitantes locais, chamam-lhe, carinhosamente, Old John. No seu interior, podem ser admirados os túmulos em mármore de almirantes que ficaram para a história nas batalhas navais que o país teve de travar. Mesmo ao lado, a Sint-Hippolytuskapel, uma pequena capela quase tão antiga como a Oude Kerk, também merece uma visita, tal como Prinsenhof, um convento hoje convertido num museu.

Outras atrações turísticas a não perder na cidade

A coleção de pintura, mobiliário e faiança do Museumhuis Lambert van Meerten, reaberto em 2019 após importantes trabalhos de beneficiação, é outra das atrações a incluir no seu roteiro, antes ou depois de deambular pelo Oude Delft, o canal que abraça a cidade e as muitas casas típicas que, nalguns casos, parece querer engolir. Percorra-o até ao Oostpoort, na zona sudeste, o edifício com duas torres do Oosteinde Canal.

Esta construção, que data do século XV, apesar de ter sido alargada no século XVI, está atualmente na posse de privados mas vale a pena passar por lá, sentar-se à beira da água que passa debaixo da ponte que sustenta parte da construção e saborear o silêncio ou admirar os patos que por lá seguem, tranquilos. Nos últimos anos, o local tornou-se instagramável e são muitos os que não resistem às selfies e às fotos da praxe.

Muitos aproveitam para ir até lá de bicicleta, o meio de transporte mais utilizado no país, para viver a experiência de descoberta de Delft à holandesa, tal como fazem os que elegem os apartamentos turísticos da Luxury Apartments Delft. Nestas habitações, é possível ver in loco o que resta das casas antigas que, apesar dos trabalhos de modernização, mantêm a estrututa arquitetónica das casas nórdicas de outros tempos.

Alguns dos estúdios e apartamentos de categoria superior, estrategicamente situados entre os canais, as ruas, as praças, as lojas, os museus, os cafés, os bares, as cervejarias e os restaurantes que animam a cidade ao longo do dia e da noite, estão vocacionados para casais ou famílias mas há outros que podem acolher grupos até 12 pessoas, a preços muito competitivos. Além de cozinhas totalmente equipadas com eletrodomésticos de marcas como a Smeg, a Miele e a KitchenAid, também têm mordomias como Wi-Fi gratuito, cofre e televisão.

A par dos estúdios e dos apartamentos que a Luxury Apartments Delft arrenda, muitos com varanda, é também possível reservar a Family House XXL, uma habitação que ocupa uma área de 450 metros quadrados, com uma sala grande, seis quartos com camas king size, um cinema com 100 filmes e até um imponente terraço. É lá que pode jantar se contratar um dos chefs privados que costumam trabalhar com a empresa.