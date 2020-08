Amesterdão é uma cidade vibrante e o The Albus não lhe fica nada atrás. Muito pelo contrário! Localizado no número 49 da Vijzelstraat, a escassos metros da Muntplein, a animada praça que acolhe o início do famoso Mercado das Flores e a Torre da Moeda, a Munttoren, como os habitantes locais lhe chamam, um dos edifícios históricos da cidade, este design boutique hotel surpreende pelo estilo moderno e pela elegância urbana.

Com 75 quartos, suites e estúdios de nove tipologias, com áreas entre os 18 e os 60 metros quadrados, esta unidade hoteleira de quatro estrelas é o refúgio perfeito para uma estadia na sedutora capital holandesa. A expressão "A sense of bliss" inscrita sobre a lareira que decora o foyer lembra permanentemente aos hóspedes a missão deste hotel com um forte pendor ecológico, despertar neles "uma sensação de felicidade".

Nas paredes dos espaços comuns desta unidade hoteleira da principal cidade da Holanda, nos Países Baixos, onde predominam as cores escuras e os tons dourados, há pinturas, ilustrações e fotografias. "O nosso peculiar corredor de obras artísticas visa deliciar os apreciadores de arte e os nossos especialistas em hospitalidade trabalham apaixonadamente para oferecer aos hóspedes a melhor estadia possível", afirmam os responsáveis da unidade hoteleira no site do hotel, que continua a ter uma gestão familiar atenta ao que se vai passando no mundo.

O conforto é uma das suas bandeiras. "Os quartos do The Albus foram concebidos para garantir uma noite de sono abençoada", asseguram. Como constatámos quando lá pernoitámos, os colchões são de qualidade superior e a roupa das camas inclui lençóis confecionados com algodão do Egito. Para além de todas as (outras) mordomias que as unidades hoteleiras desta categoria oferecem, há três que se destacam.

Uma delas é o telemóvel com cartão com chamadas telefónicas e acesso à internet que o hotel disponibiliza gratuitamente e que pode ser utilizado, dentro e fora do quarto, durante toda a estadia. Outra é a máquina de café de cápsulas da Nespresso, que os hóspedes tanto apreciam e elogiam publicamente. O que surpreende realmente a maioria é, todavia, o dispensador de cerveja Heineken que encontram no quarto.

A primeira rodada é, por norma, oferecida, tal como uma bebida refrescante, um café ou o champanhe à chegada. As seguintes implicam o pagamento de um extra. "Depois, temos de desembolsar 10 euros por cada recarga, mas vale muito a pena. Poupamos imenso dinheiro em comparação com os preços que são cobrados nos bares", elogiou no TripAdvisor uma blogger norte-americana que também já lá pernoitou.

O primeiro hotel da Europa sem emissões de dióxido de carbono

A sustentabilidade ambiental é outra das preocupações do The Albus, "o primeiro hotel da Europa sem emissões de dióxido de carbono", como os seus proprietários fazem questão de destacar. Além de iluminação LED com eficiência energética e de chuveiros dotados com um sistema que desperdiça menos água, também integra a rede de unidades hoteleiras com a certificação da organização ecológica Green Key.

No fim de um extenuante dia de visitas pela cidade, antes de voltar a sair para desfrutar da noite, uma das mais desinibidas do norte da Europa, pode aproveitar para fazer uma pausa. "As casas de banho de designer são modernas e mantidas impecavelmente limpas. Relaxe numa luxuriante banheira independente ou refresque-se debaixo do chuveiro. Os produtos de banho, exclusivos, são da marca Malin+Goetz", refere o site.

Para jantar, se preferir, pode optar pelo Senses, o restaurante do hotel. Um espaço "confortável e intimista, com uma cozinha inovadora, onde se cria a food art que incendeia os sentidos", asseguram os proprietários. Na garrafeira envidraçada, que também serve o bar que existe no foyer, há garrafas de vinho português. Quando lá estivemos, um dos destaques era o Monte Velho da Herdade do Esporão.

Há pacotes especiais e um deles inclui uma caixa de brinquedos eróticos

A localização, na famosa zona circundada pelos canais, perto das principais atrações históricas e turísticas, das mais emblemáticas artérias comerciais e dos mais reputados museus, é outro dos trunfos deste hotel. Damplein, Leidseplein e Rembrandplein, as mais animadas praças da cidade, estão a uma distância de 10 minutos a pé. Chegar a Muntplein, outra das mais concorridas, demora pouco mais de um minuto.

Para atrair uma clientela exigente com preços mais competitivos, a administração do The Albus desenvolveu uma série de pacotes promocionais que vale a pena aproveitar, como é o caso do "Blissful pampering package", que, a partir de 267 €, inclui uma bebida de boas-vindas, estadia numa suite, pequeno-almoço no quarto, um almoço no restaurante para duas pessoas e uma garrafa de cava, um vinho espumante espanhol.

Por um suplemento extra e para uma experiência (ainda) mais inesquecível, os mais atrevidos podem adicionar ao pacote uma caixa de brinquedos eróticos. Para o período do verão, há opções, a partir dos 207 €, que incluem a oferta de dois passeios de barco. No mês do Orgulho LGBT, para os que não resistem a compras e para os que pretendem visitar o Rijksmuseum, também há pacotes à medida, mais vantajosos.