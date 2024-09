Setembro marca um dos momentos mais importante do ciclo anual, com o regresso às aulas. É, então, tempo de preparar o novo ano escolar. Uma das etapas a anteceder o dia um do ano letivo, prende-se com a aquisição do material escolar. Uma tarefa facilitada pela note!. Desenhar e pintar num caderno acabado de escolher e que ainda cheira a novo. Comprar um livro e lê-lo a quem mais gostamos. Oferecer um presente a alguém especial ou a nós próprios. Tudo isto está ao alcance nas lojas físicas e na loja online da note!.

A marca conta com mais de 80 lojas em todo o país que reúnem num só local papelaria, livraria, brinquedos e presentes com as melhores marcas e últimas novidades e tendências. Acresce que disponibiliza um conjunto de serviços: cópias e impressões, encadernações e plastificações, serviços postais em parceria com CTT, jogos Santa Casa, entre outros.

PASSATEMPO

Com o regresso às aulas, a note! propõe um passatempo: um kit repleto de materiais escolares indispensáveis. Desta forma, estamos a oferecer cinco Kits note! Regresso às Aulas, constituídos pelas seguintes referências que poderá diferir a cor dos produtos:

- Mochila dez anos note!

- Caderno agrafado A4 (dois em um) pastel note!

- Lápis infinito note!

- Caderno espiral A4 multidisciplinar com elástico

- Marcadores de colorir laváveis

- Borracha mais apara lápis (três em um) note!

- Lápis de cor

- Conjunto de três unidades esferográficas (Rose, Gold, Grey)

Para se habilitar a este passatempo, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 12 de setembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.