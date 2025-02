A procrastinação não tem uma única razão. Pode estar ligada a vários aspetos da personalidade e padrões de pensamento, como o perfecionismo, a autocrítica ou a baixa autoestima. Isso pode levar a um grande stresse emocional, ansiedade e até sintomas depressivos. STOP Procrastinação! apresenta-se como um guia prático para superar esta condição. O livro assinado por um grupo de psicólogas clínicas oferece um programa de desenvolvimento e prática de dez competências, repleto de dicas e exercícios.

De acordo com a sinopse que acompanha a obra, "pode seguir o programa nas dez semanas sugeridas, dedicando uma semana a cada competência, ou pode praticar as competências ao seu próprio ritmo. Para cada competência são dadas informações úteis, exercícios de reflexão e escrita, além de exercícios de meditação".

Uma obra endereçada aos leitores em geral, mas também pode ser valioso para psicólogos e terapeutas que procurem técnicas comprovadas para ajudar os seus pacientes.

